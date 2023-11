Salon w tym domu stanowił najmniejszy lokal do głosowania w całym kraju

Do przedterminowych wyborów w Niderlandach doszło ze względu na fakt, że w lipcu gabinet Marka Ruttego podał się do dymisji z powodu różnicy zdań w koalicji w sprawie przyjmowania uchodźców.

Najmniejszy lokal wyborczy w Holandii

Dla jednej z rodzin, Westhoffów, dotarcie do urny wyborczej było wyjątkowo proste - lokal wyborczy jest bowiem zlokalizowany w ich salonie, w domu we wsi Marle (we wschodniej części Holandii) i stanowi najmniejszy lokal do głosowania w całym kraju.