Geert Wilders - kim jest polityk, którego partia wygrała wybory w Holandii

Holandia zostanie zwrócona Holendrom, azylowe tsunami i migracja zostaną ukrócone - deklarował Geert Wilders. Holenderski polityk od lat daje się poznać międzynarodowej opinii publicznej przez swoje ksenofobiczne, populistyczne i antyislamskie poglądy. Jako ostry krytyk Unii Europejskiej apelował, by jego państwo "odzyskało kontrolę nad swoimi granicami". W ostatnim czasie sprzeciwiał się dostawom pomocy militarnej dla Ukrainy. W środę jego skrajnie prawicowa, populistyczna Partia Wolności wygrała wybory, a przed Wildersem otworzyła się droga do władzy. Niejasnym pozostaje jednak, czy w rozdrobnionym parlamencie uda mu się zbudować większość.

Geert Wilders - kim jest?

W przeszłości określał proroka Mahometa "pedofilem", a sam islam - "ideologią faszystowską" czy "religią zacofaną". Nawołuje do zakazu sprzedaży Koranu oraz funkcjonowania meczetów w Holandii. Jego wypowiedzi niejednokrotnie doprowadziły do - jak przypomina Reuters - niekiedy gwałtownych protestów w krajach muzułmańskich, między innymi w Pakistanie, Indonezji czy Egipcie. Po tym, jak w 2008 roku stworzył krótkometrażowy, antyislamski film "Fitna", pakistańscy przywódcy religijni ogłosili fatwę, wzywając do zabójstwa Wildersa w imię obrony islamu.