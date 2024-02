Zamieszani w serię zabójstw trzej członkowie kartelu narkotykowego, w tym jeden z najgroźniejszych i najdłużej poszukiwanych szefów gangu, zostali skazani w Holandii na dożywocie. Był to - jak opisuje BBC - największy proces karny w historii tego kraju, bezprecedensowy zarówno z uwagi na skalę śledztwa jak i podjęte w jego trakcie środki bezpieczeństwa.

Ogłoszone we wtorek wyroki od dożywocia do roku i dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności usłyszało w sumie 17 osób. "Charakter i skala tej sprawy jest bezprecedensowa w Holandii" - skomentowało BBC. Wyrok ogłosił sędzia, którego tożsamości nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa.

Proces dotyczący "bezwzględnej, destrukcyjnej przemocy"

Prezes sądu podkreślił, że proces "Marengo", nazwany od nazwy policyjnej operacji, która doprowadziła do aresztowań, dotyczył "bezwzględnej, destrukcyjnej przemocy". "Kiedy czytamy akta sprawy, trafiamy do świata, w którym życie ludzkie nie ma żadnej wartości" - powiedział.

Proces w "bunkrze"

Taghi, który - jak uznał sąd - kierował gangiem narkotykowym nazywanym "Mocro Mafią", urodził się w Maroku, a wychował w Holandii. Uważany był za mózg międzynarodowej organizacji przestępczej. 46-latek został aresztowany w Dubaju w 2019 roku, gdzie - poszukiwany - mieszkał. Jak oświadczyła prokuratura, dowodził on gangiem nawet z więzienia, przekazując wiadomości swym wspólnikom na wolności. Taghi konsekwentnie zaprzeczał oskarżeniom.

Pod jego przywództwem w ciągu 18 miesięcy zamordowano pięć osób. Doszło także do dwóch usiłowań morderstwa i planowano kolejne. Jak podaje BBC, przygotowano także atak na sklep sprzedający wysokiej klasy sprzęt do monitoringu, którego członkowie gangu byli stałymi klientami.

Taghi nie znalazł się wśród podejrzanych, którzy stawili się we wtorek przed sądem. Ci, którzy to zrobili, zostali przywiezieni w pojazdach opancerzonych do gmachu sądu nazywanego "bunkrem" ze względu na zastosowane tam środki bezpieczeństwa. W czasie rozpraw okolice sądu zabezpieczała ciężko uzbrojona policja, której funkcjonariusze ubrani byli w kamizelki kuloodporne i kominiarki, podczas gdy nad ich głowami latały drony.