Holandia wyrzuca Rosjan. "Dyplomaci okazali się oficerami wywiadu zagranicznego"

Dwóch rosyjskich dyplomatów zostało uznanych w Holandii za osoby niepożądane. Są podejrzani o działalność szpiegowską w sferze nauki i technologii – przekazała agencja Associated Press, powołując się na holenderskie służby specjalne.

Agencja Associated Press przekazała, że "za osoby niepożądane przez ministerstwo spraw zagranicznych Holandii uznano dwóch rosyjskich dyplomatów, podejrzanych o działalność szpiegowską w sferze nauki i technologii". Według władz holenderskich "nie mogą one dalej pracować jako dyplomaci w Holandii i będą musieli opuścić nasz kraj". Holenderski nadawca NOS poinformował, że "dyplomaci okazali się oficerami wywiadu zagranicznego".

Reakcja Rosjan

- Wydalenie rosyjskich dyplomatów z Holandii to kolejny prowokacyjny gest. Wszystkie oskarżenia o szpiegostwo są bezpodstawne. Niestety, Europą całkowicie bezpodstawnie wstrząsają rusofobia i mania szpiegowska. Nie ma już wystarczająco dużo palców u rąk, aby wymienić wszystkie podobne przypadki w europejskich stolicach w ciągu odchodzącego roku. To z pewnością jeden ciąg wydarzeń i kroków prowadzących do zdyskredytowania Moskwy - komentował decyzję władz w Amsterdamie Leonid Słucki, szef komisji spraw zagranicznych w rosyjskiej Dumie (izbie niższej parlamentu), cytowany przez agencję RIA Nowosti.