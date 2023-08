"Pitbull z empatią". Wskazano następczynię Marka Ruttego na czele partii

46-letnia posłanka liberalnej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) została rekomendowana przez zarząd ugrupowania do objęcia schedy po liderze partii, premierze Marku Ruttem. Dotychczasowy przywódca liberałów ogłosił odejście z polityki po upadku koalicji rządowej, do którego doszło w lipcu z powodu sporu dotyczącego przyjmowania uchodźców.

Yesilgoz: to ogromny zaszczyt

Dilan Yesilgoz musi uzyskać jeszcze poparcie członków partii w głosowaniu, jednak ze względu na to, iż nie ma ona kontrkandydatów, będzie to jedynie formalność. Potwierdza to zresztą sama partia. "Dilan Yesilgoz jest oficjalnie naszym nowym liderem! - czytamy na profilu VVD na Facebooku.