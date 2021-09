Holandia. Cztery tony kokainy przechwycone w porcie w Rotterdamie. Miały trafić do Polski

Cztery tony kokainy, które miały trafić do Polski, przechwycili celnicy w Rotterdamie. Rzecznik prokuratury przyznał, że to jedna z największych prób przemytu w historii portu w tym holenderskim mieście. Narkotyki ukryto w pojemniku z drewnem. Ich wartość oszacowano na 300 milionów euro.

Kokaina warta ponad 300 milionów euro

Czarnorynkowa wartość przejętego ładunku to 300 milionów euro. Kokaina przypłynęła z Surinamu w Ameryce Południowej. Do jej przejęcia doszło w czwartek wieczorem.

"To wyjątkowa sytuacja" - cytuje rzecznika prokuratury portal NOS. "Zdarza się nam przechwytywać duże transporty, ale cztery tony to coś niebywałego" - przyznał, dodając, że to bez wątpienia "jedna z największych prób przemytu w historii portu".