Blisko 80 procent reklam spożywczych promuje niezdrowe jedzenie. Ekspert wskazał powód

80 procent reklam żywności w Holandii promuje niezdrowe odżywianie

Zdaniem Fauna "rolnicy, hodowcy i hurtownicy owoców i warzyw nie mają wystarczającej siły komercyjnej, by reklamować się na dużą skalę". Do skali promocji niezdrowej żywności dodatkowo przyczynia się fakt, iż obowiązujący w Holandii kodeks reklamowy "został opracowany przez samą branżę" - podkreśla współautor opracowania, wyjaśniając, że narzuca on ograniczenia promocji niezdrowego jedzenia wyłącznie w przypadku reklamy skierowanej do dzieci poniżej 13. roku życia.