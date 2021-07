Podejrzani o zamach na dziennikarza, w tym Polak, stanęli przed sądem. Zaatakowany walczy o życie

Przed sędzią śledczym w Amsterdamie stanęli w piątek dwaj mężczyźni podejrzani o udział we wtorkowym zamachu na dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. To Polak Kamil E. oraz pochodzący z Antyli Holenderskich Delano G. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

Holenderski dziennikarz śledczy Peter R. de Vries został we wtorek kilkukrotnie postrzelony na ulicy w Amsterdamie . 64-letniego dziennikarza zaatakowano wkrótce po opuszczeniu przez niego studia telewizyjnego RTL4, gdzie uczestniczył w programie Boulevard. Burmistrz miasta Femke Halsema przekazała później tego dnia, że "jest w bardzo ciężkim stanie i walczy o życie".

21-latek z Antyli i 35-letni Polak stanęli przed sądem śledczym

Delano G. wielokrotnie wchodził w kolizję z prawem, a jego sąsiedzi powiedzieli gazecie, że miał problemy z narkotykami. Dziennik "De Limburger", powołując się na źródła w policji, twierdzi, że to on strzelał do dziennikarza. Informacja została potwierdzona przez inne media m.in. prestiżowy dziennik "Algemeen Dagblad".