Świat Zabójstwo czy wypadek? Zeznania syna zmarłego miliardera budzą wątpliwości

Isak Andic założył firmę odzieżową Mango

Katalońska policja o zatrzymaniu Jonathana Andica w związku z zarzutem zabójstwa ojca poinformowała we wtorek. Po wpłaceniu kaucji mężczyzna opuścił areszt. Rzecznik rodziny twierdzi, że śledztwo jest szansą na udowodnienie niewinności zatrzymanego. Jakie ustalenia doprowadziły do zatrzymania 45-latka półtora roku po śmierci miliardera?

Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku

W piśmie, w którym wskazano Jonathana Andica jako osobę objętą dochodzeniem, sędzia Raquel Nieto Galvan przekazała, że istnieją "wystarczające dowody sugerujące, iż śmierć [Isaka Andica - red.] mogła nie być wypadkiem, a [Jonathan Andic - red.] odegrał aktywną rolę w śmierci swojego ojca i działał z premedytacją".

Syn się zmienił po decyzji ojca

Galvan przekazała, że przyczyną złych relacji ojca i syna była "obsesja Jonathana Andica na punkcie pieniędzy, do tego stopnia, że poprosił ojca o spadek jeszcze za życia" - cytuje sędzię Reuters. Młodszy Andic w wiadomościach na WhatsAppie wyrażał "uczucia nienawiści, urazy i myśli o śmierci, a także obwiniał swojego ojca za sytuację, w jakiej się znajduje".

"Jonathan Andic pragnął albo znaleźć sposób na przejęcie spadku jeszcze za życia ojca, albo sprawić, by postać ojca przestała istnieć - zarówno w jego wyobraźni, jak i w rzeczywistości" - dodano w piśmie sądowym. Świadkowie przekazali w sądzie, że Andic żywił urazę do ojca m.in. z powodu wydarzeń w 2015 roku, kiedy to Isak Andic dał synowi większą władzę w firmie Mango, po czym wycofał się z tej decyzji. Miało to wywołać u Jonathana Andica "kryzys w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym, szczególnie w relacjach z ojcem" - podano w piśmie.

Z tego samego pisma wynika, że młodszy Andic w połowie 2024 roku dowiedział się, że ojciec planuje zmienić testament, aby utworzyć fundację pomagającą potrzebującym. To spowodowało "znaczącą zmianę" w jego zachowaniu. Jonathan Andic rzekomo zaczął próbować polepszyć relacje z ojcem. Ten zgodził się na wycieczkę w góry 14 grudnia. 71-latek zginął podczas tej wyprawy.

Jonathan Andic

To wzbudziło podejrzenia śledczych

Podejrzenia wzbudziło zachowanie młodszego Andica również bezpośrednio przed wycieczką. Mężczyzna twierdził, że był na miejscu wyprawy tylko raz, tymczasem śledczy ustalili, że pojawił się tam trzy razy: 7, 8 i 10 grudnia.

Co więcej, w rozmowach ze służbami ratunkowymi przedstawił sprzeczne wersje wydarzeń. Ponadto policja przeprowadziła cztery symulacje, które pokazały, że sposób upadku ciała 71-latka nie wskazuje na poślizgnięcie, które sugerował syn. Służby uznały, że poślizgnięcie było mało prawdopodobne na podstawie odcisku buta w miejscu, w którym według Andica upadł jego ojciec.

Zdaniem śledczych pozycja ciała zmarłego oraz odniesione przez niego obrażenia nie pasują do przypadkowego upadku. Z ekspertyzy sądowej wynika, że wyglądało to tak, "jakby zjechał zjeżdżalnią nogami do przodu".

Jonathan Andic powiedział policji, że jego ojciec zatrzymał się, żeby zrobić zdjęcia w miejscu, w którym upadł. Jednak kiedy funkcjonariusze przeszukali zmarłego, znaleźli w kieszeni telefon, którego 71-latek używał tylko do zdjęć na początku wędrówki - podano w piśmie. Młodszy Andic wymienił swój telefon, tracąc wszystkie dane. Twierdzi, że ktoś ukradł jego urządzenie podczas trzydniowej podróży w marcu 2025 roku. Utrata telefonu zbiegła się w czasie z doniesieniami prasowymi o ponownym otwarciu sprawy - zwróciła uwagę sędzia.

Isak Andic założył firmę odzieżową Mango w 1984 roku. Dziennik "El Pais" po jego śmierci pisał, że majątek Andica, najbogatszego człowieka w Katalonii, szacowany był na około 4,5 miliarda euro (ponad 19 miliardów złotych). Po śmierci ojca Jonathan Andic został prezesem holdingu MNG, który kontroluje Mango. Jego siostry Judith i Sarah są wiceprezeskami.

