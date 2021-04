Bezprawne wydawanie pieniędzy między innymi w Polsce. Zarzuty wobec władz Katalonii

Oskarżenia wobec 36 przedstawicieli rządu Katalonii

We wnioskach Trybunał Obrachunkowy wskazał, że katalońscy urzędnicy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej i zwrócić środki publiczne, jakie wydali na zagraniczną promocję idei separatyzmu. Dziennik “El Mundo” odnotował, że choć w raporcie TdC zabrakło kwoty skierowanej na promowanie separatyzmu, to szacuje, że na ten cel władze Katalonii wydały poza granicami Hiszpanii ponad 20 milionów euro.