Zakpili z byłego króla. Posąg przypomniał "polowanie na niedźwiedzia upitego wódką"

Media społecznościowe obiegły zdjęcia posągu byłego króla Hiszpanii Juana Carlosa, celującego z broni palnej w Posąg Niedźwiedzia w centrum Madrytu. Instalacja artystyczna, nawiązująca do kontrowersji związanych z byłą głową państwa i przypominająca pewien wstydliwy incydent, zniknęła z placu po dziesięciu minutach.

Poliuretanowy posąg, przedstawiający byłego króla Hiszpanii celującego z broni palnej, stanął na placu Puerta del Sol w Madrycie krótko po tym, jak Juan Carlos we wtorek zakończył wizytę w kraju i powrócił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie mieszka od 2020 roku. Jak podało BBC, statua jest dziełem chilijskiego artysty Nicolása Mirandy, który ustawił ją tak, by monarcha celował w słynną madrycką rzeźbę Posąg Niedźwiedzia i Truskawkowego Drzewa, inspirowaną herbem stolicy Hiszpanii.

Posąg autorstwa Nicolása Mirandy PAP/EPA/Nacho Izquierdo

Nowy posąg nie pozostał na Puerta del Sol długo - został usunięty po 10 minutach, jednak zdjęcia krążą w mediach społecznościowych. Jego twórca przyznał, że przeanalizował nagrania z placu, by wybrać moment, kiedy policja będzie w trakcie zmiany warty. Instalacja artystyczna ma nawiązywać do kontrowersji związanych ze znanym z zamiłowania do polowań Juanem Carlosem i do pewnego wstydliwego incydentu. Podczas podróży do Rosji w 2006 roku były król miał zastrzelić oswojonego, wcześniej upitego wódką niedźwiedzia. Pałac Królewski dementował wówczas doniesienia na ten temat.

Śledztwo w sprawie Juana Carlosa

Zakończona we wtorek wizyta w Hiszpanii była drugą od czasu, kiedy Juan Carlos wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powodem wyjazdu miały być skandale korupcyjne, w które jest uwikłany ojciec obecnego monarchy Filipa VI. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie byłego króla ze względu na brak wystarczających dowodów, jednak prokuratorzy stwierdzili, że w toku dochodzenia wykryli kilka nieprawidłowości.

Juan Carlos podczas ostatniej wizyty w Hiszpanii EFE

Juan Carlos - kim jest

Juan Carlos urodził się w Rzymie w 1938 roku jako syn wygnanego pretendenta do hiszpańskiego tronu Don Juana i Marii de las Mercedes de Borbon y Orleans. Hiszpański dyktator generał Francisco Franco oddzielił Juana Carlosa od swoich rodziców, gdy ten miał 10 lat, i przygotowywał chłopca na swojego następcę. Mimo że formalnie prawo do korony przysługiwało jego ojcu, to jednak Juan Carlos wstąpił na tron dwa dni po śmierci Franco w 1975 roku. Abdykował na rzecz swojego syna, księcia Filipa, w 2014 roku.

