Płynęli na Wyspy Kanaryjskie. Zaginęły łodzie wypełnione ludźmi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC, że "są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu" i że "jest wielu ludzi, którzy mogliby go poprzeć". Skomentował też zapewnienia byłego prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że wynegocjowałby on pokój na Ukrainie w ciągu jednego dnia.