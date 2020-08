Płoną lasy na Wyspach Kanaryjskich. Mieszkańcy okolicznych domów ewakuowani

Do zdławienia pożaru służby wykorzystują między innymi śmigłowce gaśnicze należące do straży pożarnej, lokalnych grup ratunkowych oraz ministerstwa środowiska.

"Z niepokojem śledzę to, co dzieje się na La Palmie"

"Z niepokojem śledzę to co dzieje się na La Palmie" - napisał na Twitterze premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Wyraził on wdzięczność służbom walczącym z płomieniami, a także solidarność z mieszkańcami, którzy byli zmuszeni do opuszczenia swoich domów.