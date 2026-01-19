Zdjęcia z miejsca wypadku w Hiszpanii. Media zwróciły uwagę na jeden szczegół

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Adamuz w prowincji Kordoba, w odległości około 200 kilometrów na północ od Malagi. Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób. Ostatnie wagony wypadły z szyn na sąsiedni tor, po którym jechał inny pociąg - z Madrytu do Huelvy, należący do przewoźnika Renfe. Wskutek zderzenia drugi skład również się wykoleił.
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Hiszpański resort spraw wewnętrznych potwierdził, że zginęło co najmniej 39 osób. Władze ostrzegają, że liczba ta może wzrosnąć, ponieważ jest wielu rannych, w tym w ciężkim stanie.
W poniedziałek na miejscu zdarzenia pojawił się między innymi zespół kryminalistyczny hiszpańskiej żandarmerii (Guardia Civil). Na jednym z opublikowanych przez media zdjęć widać, jak fotografuje on przerwę w szynie kolejowej.
Jak podaje portal ABC, "przerwa w torze jest zlokalizowana 180 metrów od miejsca, w którym znajdują się wagony pociągu Alvia (należącego do przewoźnika Renfe - red.)".
Według informacji uzyskanych przez ABC od źródeł bliskich dochodzeniu - które potwierdził operator kolejowy Adif - "istnieje kilka odcinków uszkodzonego toru kolejowego", chociaż Ministerstwo Transportu ostrzega, że "dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie, nie będzie można ustalić, czy jest to przyczyna, czy skutek".
Ostrzeżenie przed tragedią na torach
W sierpniu ubiegłego roku hiszpański związek maszynistów ostrzegł operatora kolejowego Adif w liście o poważnym zużyciu torów kolei dużych prędkości. Dotyczyło to również torów, na których doszło w niedzielę do tragicznego wypadku.
W kopii listu, do którego dotarł Reuters, opisano takie problemy jak dziury, nierówności i niewyważenie napowietrznej linii energetycznej, co miało powodować częste awarie oraz uszkodzenia pociągów. Dodano w nim też, że maszyniści zgłaszali swoje obawy operatorowi codziennie, jednak nie podjęto w związku z tym żadnych działań.
Po wypadku minister transportu Oscar Puente mówił, że do kolizji doszło na prostym odcinku trasy, wyremontowanym w maju 2025 roku. - Zainwestowano 700 mln euro w tor, który miał być w idealnym stanie – powiedział.
Autorka/Autor: kgr/lulu
Źródło: PAP, Reuters, ABC
Źródło zdjęcia głównego: Guardia Civil/EPA/PAP