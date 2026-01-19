Zdjęcia z miejsca wypadku w Hiszpanii. Media zwróciły uwagę na jeden szczegół

Zespół kryminalistyczny hiszpańskiej żandarmerii fotografuje szyny kolejowe na miejscu wypadku Źródło: Reuters

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Adamuz w prowincji Kordoba, w odległości około 200 kilometrów na północ od Malagi. Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób. Ostatnie wagony wypadły z szyn na sąsiedni tor, po którym jechał inny pociąg - z Madrytu do Huelvy, należący do przewoźnika Renfe. Wskutek zderzenia drugi skład również się wykoleił.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Hiszpański resort spraw wewnętrznych potwierdził, że zginęło co najmniej 39 osób. Władze ostrzegają, że liczba ta może wzrosnąć, ponieważ jest wielu rannych, w tym w ciężkim stanie.

W poniedziałek na miejscu zdarzenia pojawił się między innymi zespół kryminalistyczny hiszpańskiej żandarmerii (Guardia Civil). Na jednym z opublikowanych przez media zdjęć widać, jak fotografuje on przerwę w szynie kolejowej.

Badanie miejsca wypadku kolejowego w pobliżu miasta Adamuz w Hiszpanii. Zdjęcie udostępnione przez hiszpańską służbę Guardia Civil Źródło: Guardia Civil/EPA/PAP

Jak podaje portal ABC, "przerwa w torze jest zlokalizowana 180 metrów od miejsca, w którym znajdują się wagony pociągu Alvia (należącego do przewoźnika Renfe - red.)".

Według informacji uzyskanych przez ABC od źródeł bliskich dochodzeniu - które potwierdził operator kolejowy Adif - "istnieje kilka odcinków uszkodzonego toru kolejowego", chociaż Ministerstwo Transportu ostrzega, że ​​"dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie, nie będzie można ustalić, czy jest to przyczyna, czy skutek".

Ostrzeżenie przed tragedią na torach

W sierpniu ubiegłego roku hiszpański związek maszynistów ostrzegł operatora kolejowego Adif w liście o poważnym zużyciu torów kolei dużych prędkości. Dotyczyło to również torów, na których doszło w niedzielę do tragicznego wypadku.

W kopii listu, do którego dotarł Reuters, opisano takie problemy jak dziury, nierówności i niewyważenie napowietrznej linii energetycznej, co miało powodować częste awarie oraz uszkodzenia pociągów. Dodano w nim też, że maszyniści zgłaszali swoje obawy operatorowi codziennie, jednak nie podjęto w związku z tym żadnych działań.

Po wypadku minister transportu Oscar Puente mówił, że do kolizji doszło na prostym odcinku trasy, wyremontowanym w maju 2025 roku. - Zainwestowano 700 mln euro w tor, który miał być w idealnym stanie – powiedział.

