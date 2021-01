Czwarta ofiara eksplozji w Madrycie. Zmarł ciężko ranny mężczyzna

Madryckie służby kontynuują poszukiwania ewentualnych ofiar eksplozji pieca gazowego, do której doszło w środę w centrum stolicy Hiszpanii. W czwartek rano zmarł ciężko ranny mężczyzna, który jest czwartą ofiarą wybuchu.

Wybuch pieca doprowadził do kolejnej eksplozji

Służby ratownicze twierdzą, że osób przebywających w miejscu tragedii mogło być więcej. Wciąż poszukiwana jest osoba, która miała znajdować się w pomieszczeniu, w którym doszło do eksplozji pieca.

Po trwających noc oględzinach miejsca tragedii eksperci potwierdzili wersję niektórych świadków zdarzenia, według których w środowe popołudnie przy ulicy Toledo doszło do dwóch eksplozji. Ustalili, że wybuch pieca w budynku należącym do archidiecezji Madrytu doprowadził do eksplozji instalacji gazowej w sąsiednim sześciopiętrowym obiekcie mieszkalnym.