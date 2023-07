Partia Ludowa wygrywa wybory w Hiszpanii. Ale prawica nie ma samodzielnej większości

W Hiszpanii zakończyły się wybory do parlamentu - Kortezów Generalnych. Po przeliczeniu ponad 90 procent głosów na prowadzeniu jest Partia Ludowa (PP). Tuż za nią plasują się rządzący socjaliści (PSOE) premiera Pedro Sancheza. Żadne z ugrupowań nie osiągnęło samodzielnej większości. Ani PP, ani PSOE nie wystarczy również poparcie partii wskazywanych jako ich potencjalni koalicjanci - odpowiednio Vox i Sumar. Hiszpańskie media są zgodne: kraj czeka okres dużej niepewności.

Wybory w Hiszpanii - wyniki

Hiszpańskie media zwracają jednak uwagę, że lewicowy blok PSOE i Sumar ma dużo większość zdolność koalicyjną niż potencjalny sojusz PP i Vox, nie jest więc wcale wykluczone, że Pedro Sanchez spróbuje utworzyć rząd. Na jego drodze może jednak stanąć prawicowa katalońska partia Junts per Catalunya, która musiałaby się wstrzymać od głosu przy udzielaniu wotum zaufania, co wydaje się na razie trudne do zrealizowania. Pewni możemy być jednego: przed Hiszpanią czas niepewności.