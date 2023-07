Niepewność w Hiszpanii po wyborach. "El Mundo": kraj w rękach separatystów

"El Mundo": niepewny wynik, niekorzystny dla Hiszpanii

Stołeczny dziennik z ironią nazywa kierującego socjalistami (PSOE) premiera Pedro Sancheza "kotem o wielu życiach". Przypomina, że pomimo niedzielnej porażki swojej partii, może on utrzymać funkcję premiera dzięki poparciu skrajnie lewicowego bloku Sumar i ugrupowań separatystycznych.

25 mandatów dla separatystów

W sumie separatystyczne ugrupowania z Katalonii i Kraju Basków zdobyły w niedzielę w wyborach 25 mandatów, co może okazać się decydującą liczbą w głosowaniu nad wotum zaufania dla nowego hiszpańskiego rządu.

Przesłanką do scenariusza zablokowania w Kongresie Deputowanych gabinetu Feijoo może być wieczorna deklaracja Sancheza, zadowolonego, pomimo porażki swojej partii. Stwierdził on, że cieszy się z przegranej bloku sił opozycyjnych PP i Vox oraz "zamierza iść do przodu" ze swoim projektem politycznym.