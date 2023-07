W sondażach prowadzi prawica, Hiszpanie liczą głosy

W Hiszpanii zakończyły się wybory do parlamentu - Kortezów Generalnych, trwa liczenie głosów. Według ogłoszonych tuż po godzinie 20 sondaży (nie są to exit polls), choć żadnemu ugrupowaniu nie udało się uzyskać zdecydowanej przewagi, rząd mogłaby sformować większość utworzona przez Partię Ludową i skrajnie prawicowe Vox.

Sondaże ogłoszone po godzinie 20

Wyniki innego sondażu, przeprowadzonego przez pracownię Sigma Dos dla państwowego nadawcy RTVE - odpowiedzi w nim, według informacji podanej przez ośrodek badawczy, a przekazanej przez Reutera, zbierano do niedzieli - także pokazują, że żadne z ugrupowań nie może liczyć na wyraźną większość w parlamencie. Według tego badania Partia Ludowa może liczyć na 145-150 mandatów a Vox na 24-27 mandatów.

Socjaliści urzędującego premiera Pedro Sancheza według ośrodka GAD3 mogą się spodziewać 112 mandatów, a według Sigma Dos - od 113 do 118. Skrajnie lewicowy blok Sumar obecnej minister pracy Yolandy Diaz może zająć w Kongresie Deputowanych 27 miejsc (GAD3) lub 28-31 miejsc (Sigma Dos).

Wybory w Hiszpanii

Według informacji hiszpańskiej państwowej komisji wyborczej do udziału w niedzielnym głosowaniu dopuszczonych było 37,5 miliona osób, z czego 1,6 miliona po raz pierwszy miało możliwość głosowania. Odpowiedzialny za przeprowadzenie elekcji urząd podał, że rekordowa liczba Hiszpanów, 2,47 miliona, oddała wcześniej głos korespondencyjnie.

Dziewięć tysięcy litrów wody, czyli wybory w cieniu upałów

Według lokalnych mediów, które pisały o "masowym" głosowaniu w wyborach, Hiszpanów nie przestraszyły jednak upały. MSW podało, że do godziny 14 głos oddało 40,5 proc. uprawnionych. Komisja wyborcza przekazała, że w porównaniu do wyborów parlamentarnych z 2019 roku frekwencja na tym etapie była wyższa o 2,56 punktu procentowego.

Poinformowano, że w związku z upałami przekazano do ponad 60,3 tysięcy lokali wyborczych dziewięć tysięcy litrów wody, a także dziewięć tysięcy wiatraczków - wentylatorów.

Wyborcy, którzy zjawili się przy urnach przed południem podkreślali, że chcieli uniknąć oczekiwania w kolejkach na oddanie głosu w upale. Najsprawniej głosowano we wsi Villarroya we wspólnocie autonomicznej La Rioja na północy Hiszpanii. W niedzielę padł tam rekord oddania głosu przez wszystkie uprawnione do głosowania osoby – siedmiu obywateli. Zagłosowali oni w ciągu zaledwie 26 sekund, czym poprawili swój własny rekord o trzy sekundy.