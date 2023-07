Hiszpanie wybierają parlament. Jest faworyt, ale jego przyszłość może zależeć od skrajnej prawicy

W Hiszpanii trwają wybory do parlamentu - Kortezów Generalnych. Zakończy się o godzinie 20. Startują przedstawiciele 75 partii i bloków wyborczych. Faworytem jest centroprawicowa Partia Ludowa (PP) kierowana przez Alberto Nuneza Feijoo. Jednak, jak zauważa Reuters, aby ta mogła ona utworzyć rząd, musiałaby prawdopodobnie współpracować ze skrajnie prawicowym Voxem Santiago Abascala.

Według informacji hiszpańskiej państwowej komisji wyborczej do udziału w niedzielnym głosowaniu dopuszczonych jest 37,5 miliona osób, z czego 1,6 miliona po raz pierwszy ma możliwość głosowania. Odpowiedzialny za przeprowadzenie elekcji urząd podał, że rekordowa liczba Hiszpanów, 2,47 miliona, oddała już głos korespondencyjnie.

Wśród 75 partii i bloków wyborczych walczących w wyborach prawie połowa to małe ugrupowania o zasięgu lokalnym.

Dziewięć tysięcy litrów wody, czyli wybory w cieniu upałów

Według lokalnych mediów, które piszą o "masowym" głosowaniu w wyborach, Hiszpanów nie przestraszyły jednak upały. MSW podało, że do godziny 14 głos oddało 40,5 proc. uprawnionych. Komisja wyborcza przekazała, że w porównaniu do wyborów parlamentarnych z 2019 roku frekwencja jest obecnie wyższa o 2,56 punktu procentowego.

Poinformowano, że w związku z upałami przekazano do ponad 60,3 tysięcy lokali wyborczych, w których prowadzone jest głosowanie, dziewięć tysięcy litrów wody, a także dziewięć tysięcy wiatraczków - wentylatorów.

Wyborcy, którzy zjawili się przy urnach przed południem podkreślali, że chcieli uniknąć oczekiwania w kolejkach na oddanie głosu w upale. Najsprawniej głosowano we wsi Villarroya we wspólnocie autonomicznej La Rioja na północy Hiszpanii. W niedzielę padł tam rekord oddania głosu przez wszystkie uprawnione do głosowania osoby – siedmiu obywateli. Zagłosowali oni w ciągu zaledwie 26 sekund, czym poprawili swój własny rekord o trzy sekundy.