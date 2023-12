Grypa i koronawirus spowodowały szturm na placówki medyczne. Takiej sytuacji we Włoszech nie było od wielu lat

W Hiszpanii i we Włoszech odnotowano w ostatnim czasie znaczące wzrosty zachorowań na grypę i koronawirusa. Lekarze alarmują, że trwa szturm na placówki pogotowia, gdzie sytuacja jest coraz trudniejsza. Jednocześnie szerzą się kolejne warianty koronawirusa.

Ponad milion przypadków zachorowań na grypę zanotowano w minionym tygodniu we Włoszech . To najwięcej od 15 lat. Tak wynika z danych ogłoszonych przez krajowy Instytut Zdrowia.

Włochy. O wiele gorsza sytuacja

Hiszpania. Wzrosty zachorowań na grypę i covid

Podobna sytuacja jest w Hiszpanii . W okresie między Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem w całym kraju odnotowano wzrost zachorowań na grypę A i Covid-19. Ministerstwo zdrowia zaleciło noszenie maseczek w razie pojawienia się symptomów zakażenia, a także pracę zdalną , jeżeli jest to możliwe. Dodatkowo przypomniano o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Szef hiszpańskiej organizacji epidemiologicznej (SEE) Oscar Zurriaga zarekomendował zaszczepienie się przeciwko grypie i Covid-19. Wirusy „wróciły do domu na święta Bożego Narodzenia” – skomentowały media, parafrazując słowa popularnej piosenki okolicznościowej. Wzrost zachorowań nastąpił właśnie podczas Świąt, kiedy spotykają się rodziny i przyjaciele w zamkniętych pomieszczeniach, co sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusów.