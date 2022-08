Hiszpania. Weszły w życie przepisy o oszczędzaniu energii

W Hiszpanii weszły w życie przepisy dotyczące oszczędzania energii w obiektach użyteczności publicznej. Za łamanie nowego prawa grożą dotkliwe kary finansowe. Jak ogłosiła we wtorek odpowiedzialna za resort ekologii minister Teresa Ribera, rząd zachowa pewną tolerancję wobec podmiotów zobowiązanych do wdrożenia nowego prawa.

Hiszpania przyjmuje przepisy o oszczędzaniu energii

Zgodnie z nową regulacją, która będzie obowiązywała do 1 listopada 2023 r., za jej lekceważenie będą przewidziane sankcje podzielone na trzy kategorie: od lekkich, szacowanych do 600 tys. euro, do kar za wykroczenia ciężkie i bardzo ciężkie. Ich maksymalna wartość wynosi odpowiednio do 6 mln euro i 100 mln euro.