W 2010 roku sparaliżowali loty nad Hiszpanią. Ruszył proces 133 kontrolerów

W Madrycie rozpoczął się proces 133 kontrolerów lotów, których protest w grudniu 2010 roku doprowadził do dwudniowego paraliżu ruchu lotniczego nad Hiszpanią. Oskarżeni są między innymi o doprowadzenie do ryzyka wystąpienia wypadków w ruchu lotniczym. Siedem oskarżonych osób nie przyznało się do złamania prawa.