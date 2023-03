Czternastodaniowa kolacja i kradzież wina za 1,6 mln euro. Była miss usłyszała wyrok

Kradzież wina za 1,6 mln euro

Po wycieczce para udała się do swojego pokoju, w środku nocy kobieta zamówiła jednak do niego sałatkę. W ten sposób odwróciła uwagę personelu hotelu i umożliwiła wspólnikowi kradzież elektronicznego klucza z recepcji.

Okazało się jednak, że mężczyzna zabrał niewłaściwy klucz i nie udało mu się wejść do piwnicy. W tej sytuacji kobieta zamówiła jeszcze deser, a 47-latkowi tym razem udało się wykraść właściwy klucz i wejść do piwnicy. Ukradł z niej 45 butelek drogiego wina o łącznej wartości 1,6 mln euro (ok. 7,5 mln zł). Wśród nich co najmniej siedem butelek burgundzkiego wina z XIX wieku, m.in. unikalne Château d’Yquem z 1806 roku o wartości 350 tysięcy euro. Wszystkie butelki zostały owinięte ręcznikami i schowane do toreb.