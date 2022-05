Turyści zginęli po upadku z dużej wysokości na Majorce. To kolejny taki przypadek

Na hiszpańskiej wyspie Majorka zginęło dwóch zagranicznych turystów. Spadli z dużej wysokości. Lokalna policja nie wyklucza, że mogli być pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To kolejny taki przypadek na wyspie.

Dwaj obcokrajowcy ponieśli śmierć na hiszpańskiej wyspie Majorka wskutek upadków z dużej wysokości, do których doszło podczas pobytu na urlopie. Policja nie wyklucza, że obaj mogli być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Kolejne wypadki turystów na Majorce

Do innej tragedii doszło przy jednym z klifów w miejscowości Santa Ponca, z którego skoczył do wody 31-letni wczasowicz z Holandii. W trakcie skoku mężczyzna uderzył w skałę. Towarzysząca ofierze wypadku małżonka nagrała przebieg tragicznego zdarzenia, do którego doszło w czwartek.