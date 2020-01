Wybuch w zakładzie chemicznym, słup dymu i płomienie. Jedna osoba nie żyje

W katalońskiej prowincji Tarragona, w północno-wschodniej Hiszpanii, we wtorek wieczorem doszło do wybuchu w jednym z zakładów chemicznych. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Hiszpańska obrona cywilna wezwała okoliczną ludność do pozostania w domach i szczelnego zamknięcia drzwi i okien.