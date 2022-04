Tajemnicza śmierć byłego wiceprezesa rosyjskiego giganta gazowego, jego żony i córki w Hiszpanii

O śmierci 55-letniego Protosenii poinformowały między innymi hiszpański kanał telewizyjny Telecinco, a także portale El Punt Avui i catalunyadiari.com. Ze wstępnych ustaleń ma wynikać, że Rosjanin zabił żonę i córkę, a sam popełnił samobójstwo. Nie jest wykluczona jednak także wersja, że w posiadłości mogło dojść do potrójnego morderstwa.

We wtorek policja znalazła powieszone ciało byłego wiceprezesa Novateku w ogrodzie, a ciała jego żony i córki z ranami kłutymi w sypialniach luksusowej willi w kurorcie Lloret de Mar w pobliżu Barcelony. Rodzina - jak informują media - mieszkała na stale we Francji, a w Hiszpanii spędzała Wielkanoc.

Hiszpańską policję zaalarmował zaniepokojony syn Protosenii, który został w Bordeaux we Francji i nie mógł się skontaktować z matką.

Rosyjski portal RBK przypomniał, że w 2005 roku Protosenia został wybrany na członka zarządu Novateku, a cztery lata później został powołany na stanowisko wiceprezesa i głównego księgowego tej prywatnej spółki gazowej. Na stronie firmy podano, że Protosenia został powołany do zarządu w marcu 2015 roku, rok później został odwołany.

Brak listu pożegnalnego

Pojawiają się wątpliwości co do wersji o rozszerzonym samobójstwie Rosjanina (majątek Protasenii był oceniany na ponad 400 milionów euro), ponieważ na miejscu nie znaleziono listu pożegnalnego. Nie było też doniesień, by mężczyzna znęcał się nad rodziną lub wszczynał awantury.