Żołnierze odprowadzają małoletniego migranta ku granicy, prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratorzy z Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce, badają, czy żołnierze złamali prawo deportując dzieci, które przekroczyły granicę z Maroka podczas fali prób migracji w zeszłym tygodniu. Stało się to po zamieszczonym przez agencję Reutera nagraniu, na którym widać dwóch żołnierzy odprowadzających z powrotem do granicy małoletniego, który przypłynął do Ceuty.