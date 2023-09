Nastolatki szantażowane "nagimi zdjęciami" stworzonymi przez sztuczną inteligencję. Trwa śledztwo

Policja ze wschodniej Hiszpanii prowadzi śledztwo w sprawie stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji fotomontaży, zawierających wizerunki niepełnoletnich dziewcząt. Fotografie zostały przerobione tak, by wyglądało, że nastolatki pozują na nich nago. Niektóre z nich miały paść ofiarą szantażu.

Sztuczna inteligencja. Matki mówią o szantażu

Sprawę w mediach społecznościowych nagłośniła mama jednej z dziewczynek, których "nagie" wizerunki stworzono przy użyciu sztucznej inteligencji. Kobieta zwróciła się do osób odpowiedzialnych za powstanie kompromitujących deepfake'ów: - Nie doceniacie krzywdy, jaką wyrządziliście - podkreśliła w nagraniu, które zamieściła na Instagramie. Zaapelowała też do winowajców o współpracę w celu naprawienia szkody. Jedocześnie wyraziła obawę, że przerobione fotografie mogą trafić na strony pornograficzne. "Wykorzystywanie zdjęć innych osób do tego rodzaju okrucieństw i rozpowszechnianie ich jest bardzo poważnym przestępstwem" - zaznaczyła.