Hiszpania. Sześciu turystów z Niemiec aresztowanych pod zarzutem zbiorowego gwałtu na rodaczce

Sześciu niemieckich turystów w wieku od 21 do 23 lat zostało tymczasowo aresztowanych w związku z zarzutem zbiorowego gwałtu na 18-letniej kobiecie, także obywatelce Niemiec. Do zdarzenia miało dojść w hotelu na Playa de Palma na Majorce w Balearach (Hiszpania). Decyzję o areszcie wydał sędzia sądu śledczego w Palma.

Według dotychczasowych ustaleń, w minioną środę 18-latka poznała jednego ze swoich rodaków, rozmawiała z nim w restauracji przy plaży, pili alkohol. Później para poszła do pokoju hotelowego, gdzie zatrzymał się Niemiec. Podczas zbliżenia, do którego miało dojść za zgodą kobiety, do pokoju miało wejść pięciu kolegów mężczyzny.