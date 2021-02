Strajk głodowy imigrantów. Władze proszą Komisję Europejską, by "nie robić z wyspy więzienia"

Wezwali władze i króla do interwencji

Marokańczycy zwrócili się do swojego konsulatu, aby przyspieszył wydawanie im paszportów, co ma umożliwić podróż do innych krajów europejskich, a także wezwali władze w Rabacie i króla Muhammada VI do interwencji w celu "zagwarantowania im praw jako Marokańczyków i imigrantów". Od kilku tygodni na Wyspach Kanaryjskich nasilają się protesty przeciwko nielegalnej imigracji. Dochodzi do atakowania ośrodków przez mieszkańców archipelagu, organizowania poprzez sieci społecznościowe "polowań na Maurów", aktów agresji i pobić osób, które wychodzą na ulice, a nawet strzelania do nich z broni myśliwskiej. Podczas protestów mieszkańcy wysp podkreślają, że "to nie jest imigracja, tylko inwazja". Hiszpańskie ministerstwo ds. migracji nakazało, aby imigranci nie opuszczali ośrodków. Rzecznik ośrodka dla imigrantów na Gran Canarii z ramienia fundacji Białego Krzyża Ignacio Gutierrez Tapia wyraził obawę przed wpływem takiej decyzji na zdrowie psychiczne zamkniętych osób.