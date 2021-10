Śmierć podczas gonitwy byków

Podczas gonitwy byków w Ondzie 55-letni mężczyzna został śmiertelnie ugodzony przez zwierzę. Z obrażeniami głowy i przebitą tętnicą przewieziono go do szpitala. Zmarł. To pierwszy tego rodzaju incydent od czasu wznowienia gonitw byków po przerwie związanej z pandemią COVID-19.