Świat Zuchwała kradzież z muzeum. Zniknął skarb z Villeny Adrian Wróbel |

Złodzieje ukradli złote znaleziska archeologiczne (nagranie poglądowe) Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Museum of Villena/EPA/PAP

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Kradzież miała miejsce w czwartek w Villenie na południowym wschodzie Hiszpanii. Akcja złodziei rozpoczęła się od odwrócenia uwagi służb. Jak podały hiszpańskie media, około godziny 5.15 włączył się alarm w miejscowym ośrodku sportowym. Na miejsce pojechali policjanci.

Następnie, około godziny 5.20, uruchomił się alarm w muzeum. Złodziejom wystarczyły zaledwie cztery minuty, by dokonać kradzieży i opuścić budynek jeszcze zanim na miejsce dotarli funkcjonariusze.

Rzecznik rady miasta Villena określił kradzież jako "bardzo szybką i profesjonalną".

Burmistrz o stratach

"El Pais" cytuje burmistrza Villeny Fulgencio Cerdana, według którego skradziono wszystkie złote artefakty. - Prawda jest taka, że ​​dla nas, mieszkańców Villeny, to druzgocące. To część naszego dziedzictwa, naszego bogactwa - powiedział.

Skarb z Villeny Źródło zdjęcia: Museum of Villena/EPA/PAP

Skarb z Villeny to kolekcja artefaktów sięgających około 1000 roku p.n.e. Składa się głównie z wyrobów ze złota. Łącznie to prawie dziesięć kilogramów złota - misy, butelki i bransolety pochodzące z epoki brązu. Wśród nich są też elementy ze srebra, żelaza i bursztynu.

Kolekcja została odkryta w 1963 roku przez archeologa Jose Marię Solera w naczyniu zagłębionym w wyschniętym korycie rzeki w Villenie.

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