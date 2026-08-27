Zuchwała kradzież z muzeum. Zniknął skarb z Villeny
Kradzież miała miejsce w czwartek w Villenie na południowym wschodzie Hiszpanii. Akcja złodziei rozpoczęła się od odwrócenia uwagi służb. Jak podały hiszpańskie media, około godziny 5.15 włączył się alarm w miejscowym ośrodku sportowym. Na miejsce pojechali policjanci.
Następnie, około godziny 5.20, uruchomił się alarm w muzeum. Złodziejom wystarczyły zaledwie cztery minuty, by dokonać kradzieży i opuścić budynek jeszcze zanim na miejsce dotarli funkcjonariusze.
Rzecznik rady miasta Villena określił kradzież jako "bardzo szybką i profesjonalną".
Burmistrz o stratach
"El Pais" cytuje burmistrza Villeny Fulgencio Cerdana, według którego skradziono wszystkie złote artefakty. - Prawda jest taka, że dla nas, mieszkańców Villeny, to druzgocące. To część naszego dziedzictwa, naszego bogactwa - powiedział.
Skarb z Villeny to kolekcja artefaktów sięgających około 1000 roku p.n.e. Składa się głównie z wyrobów ze złota. Łącznie to prawie dziesięć kilogramów złota - misy, butelki i bransolety pochodzące z epoki brązu. Wśród nich są też elementy ze srebra, żelaza i bursztynu.
Kolekcja została odkryta w 1963 roku przez archeologa Jose Marię Solera w naczyniu zagłębionym w wyschniętym korycie rzeki w Villenie.