Setki tysięcy Hiszpanów na ulicach. Protestowali przeciw amnestii dla separatystów 

Ukraina zmieniła układ sił w konflikcie morskim w czasie wojny - ocenia w niedzielnej analizie "The New York Times". Amerykański dziennik stwierdza, że siły ukraińskie były w stanie skutecznie wykorzystać drony morskie i rosnący arsenał rakiet przeciwokrętowych dalekiego zasięgu do uderzenia w rosyjską flotę, powodując znaczne szkody dla marynarki wojennej wroga.