Ścigana w 30 krajach Polka zatrzymana

Do zdarzenia doszło na lotnisku Alicante-Elche na południe od Walencji na wschodzie kraju. Jak podał w piątek portal radia Onda Cero, kobieta przyleciała do Hiszpanii z Irlandii i została zatrzymana od razu po lądowaniu samolotu.

W rękach służb znalazła się w związku ze sprawą sięgającą 2022 roku. Wtedy to obecna 27-latka, podając się za pracownicę banku, miała wyłudzić 24,5 tys. złotych od oszukanej osoby.

Kobieta została przekazana do odpowiedniego sądu w Madrycie, który zajmuje się sprawami ekstradycji. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Europejski Nakaz Aresztowania uznaje 27 państw UE oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria.