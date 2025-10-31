Logo strona główna
Świat

Ścigana w 30 krajach Polka zatrzymana

Lotnisko Alicante-Elche w Walencji
Co drugi Polak z doświadczeniem próby oszustwa
Źródło: TVN24
Przyleciała z Irlandii i została rozpoznana na lotnisku. Hiszpańska policja zatrzymała Polkę poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania za oszustwo sprzed trzech lat.

Do zdarzenia doszło na lotnisku Alicante-Elche na południe od Walencji na wschodzie kraju. Jak podał w piątek portal radia Onda Cero, kobieta przyleciała do Hiszpanii z Irlandii i została zatrzymana od razu po lądowaniu samolotu.

W rękach służb znalazła się w związku ze sprawą sięgającą 2022 roku. Wtedy to obecna 27-latka, podając się za pracownicę banku, miała wyłudzić 24,5 tys. złotych od oszukanej osoby.

Kobieta została przekazana do odpowiedniego sądu w Madrycie, który zajmuje się sprawami ekstradycji. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Europejski Nakaz Aresztowania uznaje 27 państw UE oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krajowa Administracja Skarbowa
Nadużycia w fundacji uczestnika "patriotycznej domówki"?
Robert Zieliński
Trafił już do zakładu karnego
Czerwona nota Interpolu i 16 lat ukrywania się. Wpadł, gdy wrócił w rodzinne strony
Rzeszów
Pracownik kieleckiego lokalu został zatrzymany
Stracili telefony w barze, to był dopiero początek ich problemów
Kielce

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sonia Bonet / Shutterstock.com

