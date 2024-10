Samochód rozpędził się i wpadł do morza. 47-latek zatrzymany pod zarzutem zabójstwa pasażerki

Do zdarzenia doszło w sobotę w mieście Moaña w hiszpańskiej Galicji. Według miejscowej policji volkswagen passat wpadł do wody krótko po tym, jak jechał promenadą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych. - Są świadkowie, którzy wskazują, że pojazd wyraźnie przyspieszył i wjechał do strefy dla pieszych, a następnie wpadł do morza w miejscu ujścia rzeki - powiedział przedstawiciel miejscowych władz Abel Losada, cytowany przez dziennik "El Pais".