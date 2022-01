Wyższy Sąd Katalonii wzywa władze regionu do większej liczby zajęć w szkołach po hiszpańsku

Wyższy Sąd Katalonii (TSJC) nakazał rządowi tego regionu zwiększenie co najmniej do 25 procent lekcji w języku kastylijskim, czyli współczesnym hiszpańskim. Gabinet Pere'a Aragonesa odmawia zastosowania się do hiszpańskich przepisów oświatowych, twierdząc, że są one "próbą upolitycznienia oświaty" w regionie.