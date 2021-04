W raporcie wykazał zaniechania rządu w czasie pandemii. Został zwolniony. Decyzję anulował sąd

Komentarze po wyroku

Kryzys w Gwardii Cywilnej

Wielu ministrów zachęcało nawet do udziału w zgromadzeniach, co - zgodnie z raportem - przyczyniło się do szybkiego rozprzestrzenienia się koronawirusa w Hiszpanii. Stan alarmowy, a wraz z nim zakaz manifestacji, został ogłoszony dopiero 14 marca. Tymczasem, według raportu, rząd już na początku marca dysponował dziesiątkami ekspertyz, które ostrzegały przed epidemią.