Hiszpański rząd zatwierdził znaczny wzrost wydatków na obronę

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 225 dni. Ukraińskie dowództwo sił powietrznych poinformowało o zniszczeniu dziewięciu irańskich dronów kamikadze Shahed-136, używanych przez rosyjskie wojska do ataków na południu Ukrainy. Kontrofensywa ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie charkowskim nie osiągnęła jeszcze punktu kulminacyjnego i zbliża się do obwodu ługańskiego – przekazał w czwartek we wpisie na Twitterze amerykański Instytut Studiów nad Wojną. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.