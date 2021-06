"Historyczna ustawa, robimy wielki krok w stronę praw osób trans i LGBTI"

Od 16 lat do korekty płci oraz imienia w rejestrach wystarczy deklaracja własna o niezgodności płci odczuwalnej z tą nadaną po urodzeniu, od 14 do 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów. Od 12 do 14 lat na korektę płci konieczna jest zgoda sądu, zaś nieletni poniżej 12. roku życia będą mogli jedynie zmienić w dokumentach swoje imię, ale bez korekty płci.

Obecnie do korekty płci w rejestrach administracyjnych wymagane jest badanie lekarskie, zaświadczające o "dysforii płciowej" oraz uprzednie, co najmniej dwuletnie leczenie hormonalne.

"Nasze prawodawstwo znajduje się w awangardzie Europy"

Prawna korekta płci może zostać cofnięta, gdyby ktoś, kto to się na nią zdecydował, doszedł do wniosku, że popełnił błąd. Jednak do powrotu do płci metrykalnej przewidziano drogę sadową. - Nasze prawodawstwo znajduje się w awangardzie Europy, razem z krajami, które walczą i chronią swoich obywateli bez względu na różnice między nimi, bo wszyscy mają równe prawa – powiedział minister sprawiedliwości Juan Carlos Campos.