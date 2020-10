Godzina policyjna wśród nowych ograniczeń w Hiszpanii

- W tej chwili na terenie znacznej części naszego kraju występuje poziom czwarty, tak zwanego ekstremalnego ryzyka. Naszym celem jest obniżenie go do 25 przypadków na 100 tysięcy obywateli - dodał Sanchez.

Sześciokrotnie przedłużany stan zagrożenia

Pierwszy raz rząd Hiszpanii ogłosił stan zagrożenia epidemicznego 14 marca. Był on sześciokrotnie przedłużany, co rząd tłumaczył utrzymującą się wysoką dynamiką infekcji. Ostatecznie trwał on do 21 czerwca.