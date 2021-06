"Chcemy je zakotwiczyć w Unii jeszcze bardziej". Hiszpania rozważa przyłączenie Ceuty i Melilli do Schengen

Arancha Gonzalez Laya, szefowa dyplomacji Hiszpanii, poinformowała, że rząd jej kraju rozważa przyłączenie swoich północnoafrykańskich enklaw Ceuty i Melilli do Strefy Schengen. Potwierdziła, że plany te mają związek z nasilającym się konfliktem z Marokiem.

- Zamierzamy rozwiązać ten spór w sposób dyskretny. Nie potrzebujemy hałasu - powiedziała przedstawicielka rządu Pedro Sancheza na antenie radia Cadena Ser. Szefowa dyplomacji Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya poinformowała, że rząd rozważa przyłączenie swoich północnoafrykańskich enklaw Ceuty i Melilli do Strefy Schengen.

Migranci z Maroka próbują przedostać się do Ceuty

"Obie te enklawy są częścią UE"

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ceuta i Melilla nie wymagają od rezydentów marokańskich miejscowości przylegających do obu tych enklaw paszportów, a osoby te mogą wkraczać do autonomicznych miast w ramach ruchu bezwizowego. Sytuację tę zmieniłoby wejście Ceuty i Melilli do Strefy Schengen. - Obie te enklawy są częścią UE (…), ale chcemy je zakotwiczyć w Unii jeszcze bardziej. Jesteśmy na etapie analizowania tej kwestii - dodała Gonzalez Laya.