Rosyjskie okręty nie zostały wpuszczone do portu w Ceucie

Dwa rosyjskie okręty nie mogły wpłynąć do portu w Ceucie, północnoafrykańskiej enklawie hiszpańskiej. MSZ w Madrycie odmówiło zgody, ponieważ - jak piszą hiszpańskie media - Rosjanie odmówili przekazania informacji o docelowym punkcie rejsu.

Według dziennika "El Confidencial" okręty, którym władze hiszpańskie odmówiły prawa do wpłynięcia do Ceuty w celu krótkiego postoju, to niszczyciel rakietowy (w rosyjskiej klasyfikacji: duży okręt przeciwpodwodny) Wiceadmirał Kułakow oraz holownik ratowniczy Ałtaj. Obie jednostki wchodzą w skład Floty Północnej.