Hiszpańscy lekarze z nagrodą księżniczki Asturii. W ceremonii wzięła udział rodzina królewska

W przemówieniu król Filip VI wskazał na trudne warunki sanitarne, w jakich znalazł się świat w dobie epidemii. Zaznaczył, że wraz z COVID-19 wzrosła potrzeba znalezienia skutecznej szczepionki na koronawirusa. Zaapelował też do światowych przywódców o wysiłki na rzecz pełnego dostępu do szczepień na różne choroby. - Mało sprzyjające miejsce urodzenia nie powinno być powodem do pozbawienia dzieci szczepionek - powiedział Filip VI.