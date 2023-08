Obiad tylko w towarzystwie. Restauracje w Barcelonie nie chcą obsługiwać pojedynczych osób

czytaj dalej

Jeden z synów króla Tajlandii niespodziewanie wrócił do kraju po 27 latach nieobecności w ojczyźnie. Vacharaesorn Vivacharawongse odwiedził między innymi ośrodek opieki nad dziećmi dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Wielu Tajlandczyków odczytuje to jako przygotowywanie gruntu pod ewentualny powrót do pełnienia królewskich obowiązków.