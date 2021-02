"Wolność dla Pablo Hasela". Protesty, płomienie i starcia z policją na ulicach hiszpańskich miast

We wtorek późnym wieczorem w wielu hiszpańskich miastach doszło do starć ulicznych z policją protestujących w obronie aresztowanego katalońskiego rapera Pablo Hasela. 30 osób zostało rannych, w tym 17 policjantów, co najmniej 15 protestujących zostało zatrzymanych. Manifestanci wykrzykiwali: "Wolność dla Pablo Hasela" i "Śmierć hiszpańskiemu reżimowi". Palili kontenery na śmieci, w stronę policji rzucali petardami, butelkami i kamieniami. Policja użyła gumowych kul.