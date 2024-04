Przez żonę premier Hiszpanii rozważa rezygnację. "Wszyscy zaczęli się zastanawiać", kim jest Begona Gomez

W związku z oskarżeniami korupcyjnymi kierowanymi pod adresem jego żony premier Hiszpanii Pedro Sanchez tymczasowo zawiesił wykonywanie wszystkich swoich obowiązków. Jego decyzja sprawiła, że "wszyscy zaczęli się zastanawiać, kim jest" Begona Gomez.

"Nie wstydzę się powiedzieć, że jestem mężczyzną głęboko zakochanym w mojej żonie, która (teraz) dzień po dniu obrzucana jest błotem" - stwierdził Pedro Sanchez w treści opublikowanego w środę w mediach społecznościowych oświadczenia. Jak dodał, w związku z "bezprecedensowymi atakami" na Begonę Gomez - oskarżaną o korupcję i wykorzystywanie politycznych wpływów - potrzebuje on kilku dni na zastanowienie się, czy "nadal powinien stać na czele rządu" Hiszpanii. Decyzję ma ogłosić w poniedziałek. Do tego czasu tymczasowo zawiesił on wykonywanie wszystkich swoich obowiązków.

Jak zauważa portal Heraldo, choć obecnie Begona Gomez pozostaje w centrum uwagi całego kraju, jednak dotąd "nie rzucała się w oczy (…). Teraz wszyscy zaczęli się zastanawiać, kim ona jest" - ocenia portal.

Kim jest Begona Gomez?

Jak dalej pisze Heraldo, z wykształcenia 49-latka jest specjalistką z zakresu marketingu. Dyplom MBA w tej dziedzinie zdobyła na prywatnej, prestiżowej uczelni ESIC w Madrycie. Zawodowo związała się jednak z Uniwersytetem Complutense w Madrycie (UCM) i prywatną uczelnią IE University. Jak wskazuje jej profil w serwisie LinkedIn, od sierpnia 2018 do maja 2022 roku Gomez przewodniczyła działającemu w ramach IE centrum badań nad Afryką. W styczniu 2020 roku objęła funkcję dyrektorki studiów magisterskich UCM z zarządzania w zakresie konkurencyjnej transformacji społecznej. Wysnuwane obecnie pod jej adresem zarzuty związane są z jej rolą na tych dwóch stanowiskach.

Pedro Sanchez i Begona Gomez, zdjęcie archiwalne BALLESTEROS / POOL/PAP/EPA

Prywatnie 49-latka jest małżonką premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Poznali się w 2003 roku, na zorganizowanej przez wspólnych przyjaciół imprezie urodzinowej. Niedługo później para zamieszkała ze sobą. "To on postanowił wprowadzić się do niej" - opisuje "El Mundo". W 2005 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, obecnie 18-letnia, Ainhoa. Ślub cywilny Sanchez i Gomez wzięli rok później. Poprzedziły go oświadczyny w restauracji. Już po nim małżonkowie doczekali się drugiej córki Carloty.

Jeszcze przed objęciem urzędu przez Sancheza Gomez była widywana u jego boku podczas bardziej oficjalnych okazji. Już po tym, jak został on premierem, zapowiedziała jednak, że będzie towarzyszyć mu tylko wtedy, gdy wymagać będzie tego protokół. Okazji tych jest niewiele - opisuje portal Mujer Hoy. W mediach Gomez pojawia się też niekiedy za sprawą swojego zamiłowania do mody. Jak zauważa Diario AS, jest częstą bywalczynią organizowanych w Madrycie tygodni mody czy innych związanych z branżą wydarzeń. Jej pasją są także sporty, zwłaszcza te na świeżym powietrzu - dodaje dziennik.

Pedro Sanchez i Begona Gomez MIGUEL ANGEL/EPA/PAP

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: Diario AS, El Confidencial, El Munod, Heraldo, Mujer Hoy, TVN24.pl