Naboje w przesyłkach do kolejnych polityków

Przesyłki zaadresowane do byłego hiszpańskiego premiera Jose Luisa Zapatero oraz byłego wicepremiera Pablo Iglesiasa, w których znajdowały się naboje do pistoletu, zostały w środę przejęte przez madrycką pocztę. To kolejny tego typu incydent w Hiszpanii. Iglesias, lider lewicowego Podemos, otrzymał już podobną przesyłkę przed tygodniem.