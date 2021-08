Dziesiątki rannych po uderzeniu promu w skalistą wysepkę

Według świadków i wstępnych ustaleń śledczych kapitan statku nieznacznie zboczył z kursu, przez co wpłynął na skały niezamieszkanej wysepki Es Malvins koło Ibizy, we wschodniej części Morza Śródziemnego. Armator promu, niemiecka firma FRS, nie podał przyczyny wypadku. Według szefa akcji ratunkowej Miguela Felixa Xicona ustalono, iż załoga promu San Gwann nie była pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Jak przekazał Xicon radiu Cadena Ser, prędkość, z jaką najprawdopodobniej płynął statek w chwili wypadku, wynosiła około 30 węzłów (ponad 55 km na godz.), przez co siła uderzenia w skały musiała być "bardzo duża".