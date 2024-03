Władze o wysokich kosztach produktów menstruacyjnych

Jak podały katalońskie władze, kobiety w ciągu swojego życia wydają nawet 2,5 tys. euro (ok. 10,8 tys. zł - red.) na produkty higieniczne, podczas gdy ograniczenie się do produktów wielokrotnego użytku mogłoby zmniejszyć ten koszt do około 145 euro (ok. 630 zł.). Większy dostęp do produktów wielokrotnego użytku ma również na celu zmniejszenie ilości odpadów generowanych każdego roku w Katalonii przez zużyte tampony i podpaski higieniczne - obecnie to ponad 9 tys. ton.