"Niech nie wydłuża istnienia dynastii Burbonów". Premier Katalonii wzywa króla Filipa VI do abdykacji

Quim Torra, premier Katalonii wezwał króla Hiszpanii Filipa VI do abdykacji w związku z wyjazdem z kraju jego ojca, Juana Carlosa Burbona. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarował z kolei, że inicjatywa służąca nakłonieniu byłego króla do udania się na emigrację, nie pochodziła od rządu.

Quim Torra zarzucił też premierowi Hiszpanii Pedro Sanchezowi, że ten pobłażliwie potraktował "ucieczkę za granicę osoby oskarżonej o korupcję". - Takie działanie w sposób bardzo poważny uderza w hiszpańską demokrację - stwierdził po wtorkowym posiedzeniu katalońskiego rządu. Wyjaśnił, że wezwał we wtorek szefa katalońskiego parlamentu Rogera Torrenta, aby w ciągu 48 godzin zwołał nadzwyczajną sesję izby w celu ustosunkowania się władz regionu do opuszczenia kraju przez Carlosa.

Sanchez: inicjatywa wyjazdu nie pochodziła od rządu

Na konferencji prasowej w Madrycie premier Pedro Sanchez wyjaśnił, że działania, które doprowadziły do wyjazdu Burbona, pochodziły od dworu królewskiego. Wyraził dla niego szacunek "za dystansowanie się od nagannych zachowań" oraz zapewnił "o sile hiszpańskich instytucji". Sanchez zaznaczył, że nie zna miejsca pobytu Juana Carlosa, który według doniesień madryckiego dziennika "ABC", odleciał w niedzielę przez Portugalię do Republiki Dominikany.

Juan Carlos opuszcza Hiszpanię

Tymczasem jak ustaliły we wtorek hiszpańskie media, powołujące się na rozmowy z przyjaciółmi byłego monarchy, Juan Carlos planuje powrócić do Hiszpanii jeszcze w tym roku. Telewizja TVE twierdzi, że może to nastąpić już we wrześniu. Juan Carlos, który abdykował w 2014 roku, miał według dzienników "La Vanguardia" i "ABC" wyjechać w niedzielę do Republiki Dominikany. Miejscem wylotu do karaibskiego kraju miało być lotnisko w portugalskim Porto.